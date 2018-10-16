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Дороже, чем в Швейцарии: в Украине начались продажи новых iPhone (инфографика)

Дороже, чем в Швейцарии: в Украине начались продажи новых iPhone (инфографика)

Сегодня, 19 октября в Украине стартовали официальные продажи новой линейки смартфонов и часов Apple: iPhone XS, iPhone XS MAX и Apple Watch Series 4.

Журналисты сравнили цены на iPhone XS и iPhone XS MAX в Украине и 32 странах мира.

В долларовом эквиваленте по курсу НБУ смартфоны Apple стоят в Украине от 1469 долл до 2077 долл. Для сравнения: флагман Samsung Galaxy Note 9 2018 128 GB стоит 1182 долл, флагман Huawei P20 Pro 6/128 GB Purple – 895 долл.

Смартфоны Apple в Украине стоят дороже, чем в 32 развитых странах.

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По материалам Економічна Правда
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