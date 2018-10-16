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2011 грн прожиточный минимум и 1624 грн пенсия: за какой бюджет проголосовали депутаты

2011 грн прожиточный минимум и 1624 грн пенсия: за какой бюджет проголосовали депутаты

В Украине прожиточный минимум в следующем году вырастет с 1853 до 2011 грн. Также поднимут и минимальные пенсии: в начале 2019-го украинцы будут получать 1497 грн, а к концу года – уже 1624 грн.

Такой проект бюджета страны на 2019 год Верховная Рада приняла 18 октября. Традиционно индексацию проведут в июле и декабре.

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Кроме того, был принят новый метод повышения пенсий. На это потребуется, по предварительным оценкам, около 20 млрд грн. В эту сумму входит повышение военных пенсий и перерасчет всех выплат с учетом роста средних зарплат в Украине.

По прогнозам экспертов, развитие экономики в 2019 году составит 3%. Доход в бюджет увеличится более чем 11%. Основную часть дополнительных средств планируют получить от увеличения налогов и подорожания алкогольных напитков. Также постепенно дорожают табачные изделия.

По материалам Газета по-Украински
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