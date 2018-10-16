Эксперты назвали риски системы TruCam

С 16 октября полицейские стали замерять скорость автомобилей на дорогах с помощью приборов и штрафовать водителей за нарушения, пишет Сегодня.

Изначально эксперты положительно оценили такое нововведение, ведь в идеале оно могло бы заставить водителей внимательнее относиться к соблюдению скоростного режима. Но уже с первых дней автомобилисты стали замечать проблемные моменты в работе полицейских с TruCam.

Читайте также: Радар TruCam: сколько админпротоколов составили патрульные за первый день

Во-первых, водителей и экспертов смущает территориальное расположение копов с приборами. По мнению адвоката, специализирующегося на защите прав водителей, Вадима Володарского, полицейские размещаются не в тех местах, где нарушения водителями скорости могло бы привести к аварийной ситуации, и работают без предупредительных знаков.

“Во-первых, знаков, предупреждающих о контроле скорости, я не видел вообще нигде. Патрульные автомобили иногда стоят открыто, а иногда практически “в кустах”. И находятся они на тех участках, где люди предсказуемо нарушают, потому что там реально условия позволяют ехать быстро. Но там нет какой-то опасности от движения с высокой скоростью. Это не те места, где могут произойти ДТП именно из-за превышения скорости. Если они стоят, например, на проспекте Победы в Киеве, то контроль скорости в таком месте никак на безопасность не влияет. В связи с этим, по моему мнению, это делается с совершенно другими целями. Таким образом, по моему мнению, копы только пополняют бюджет, а не борются с аварийностью”, – считает Вадим Володарский.

Кроме того, правозащитника смущает то, что полицейские выписывают постановления на месте ДТП, а не в отделении полиции.

“Они постановление выносят непосредственно на месте. Хотя есть решение Конституционного суда Украины от 26 мая 2015 года, согласно которому любое решение должно выноситься в пределах административной единицы, а не на дороге. Так человек может подготовиться и защитить свои права, если он не согласна с нарушением. Любое постановление, выписанное на дороге, может быть обжаловано хотя бы по этой причине”, – добавил Володарский.