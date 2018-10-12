День финансов, 16 октября: "ловля" на TruCam, ограничение плотности застройки, въезд для иностранцев по-новому

Вторник, 16 октября: Сколько заплатят водители, которых “словил” радар TruCam, и когда состоится запуск переноса мобильных номеров.

TruCam и новые штрафы для водителей. С сегодняшнего дня патрульные, которые следят за скоростью движения с помощью радаров TruCam, начнут штрафовать водителей за нарушения. Штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Кстати, юрист сообщил о возможном возвращении техосмотра. В Украине вернут техосмотр для всех автомобилей в связи с обязательствами нашей страны перед Евросоюзом. Тем не менее, просто возвращать старые, действовавшие когда-то процедуры не стоит, отметил эксперт

Пять банков в Украине нуждаются в докапитализации. Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Уровень устойчивости банковской системы существенно улучшился по сравнению с предыдущими годами, но по негативному сценарию еще 5 банков нуждаются в докапитализации, и это объем 42 млрд грн.

Новый порядок пересечения границы для иностранцев. С октября действуют новые правила пересечения границы для иностранцев. Документ определяет процедурные вопросы регистрации паспортных документов, сроки, на которые осуществляется регистрация в пунктах пропуска различных категорий иностранцев. Подробности здесь.

Ограничение максимальной плотности застройки в городах. В новых государственных строительных нормах, которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га. При планировании нового микрорайона в крупных городах их допускается повышать не более чем на 20%.

Дата запуска переноса мобильных номеров. НКРСИ утвердила датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) 1 мая 2019 года. Согласно принятому решению, создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и их подключение к централизованной базе должно состояться до 1 февраля 2019 года.