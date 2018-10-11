В Украине назначили дату запуска переноса мобильных номеров между операторами

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила датой начала внедрения услуг по переносу абонентских номеров (MNP) 1 мая 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора по итогам заседания Комиссии.

Согласно принятому решению, создание локальных баз данных операторов телекоммуникаций, предоставляющих услуги подвижной (мобильной) связи, и их подключение к централизованной базе данных госпредприятия Укрчастотнадзор, которое является администратором центральной базы данных услуги, должно состояться до 1 февраля 2019 года.

Напомним, что проект решения о введении MNP с 1 мая 2019 г. регулятор утвердил еще в начале августа, направив на согласование заинтересованным государственным органам. После утверждения этого решения 16 октября оно будет направлено на регистрацию в Минюст для вступления в силу.

НКРСИ еще в 2014 году в пределах своих полномочий определила Украинский государственный центр радиочастот администратором базы данных перенесенных абонентских номеров, однако процесс отбора поставщика оборудования и программного обеспечения MNP затянулся из-за судебных разбирательств. Источники на рынке и в комиссии заявляли о возможности запуска услуги MNP в начале 2019 года.