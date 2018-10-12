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В Украине ограничили максимальную плотность застройки в городах (инфографика)

В Украине ограничили максимальную плотность застройки в городах (инфографика)

В новых государственных строительных нормах, которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введены предельные показатели плотности населения микрорайона 150-450 чел/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

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Как отмечается в сообщении, при планировании нового микрорайона показатели плотности населения в крупных и крупнейших городах допускается повышать не более чем на 20%, то есть до 540 человек/га, при отдельных условиях: чтобы на территории микрорайона обязательно размещались подземные автостоянки или многоэтажные гаражи, встроенно-пристроенные детсады и создавались открытые озелененные террасы в жилых и общественных зданиях.

Ранее максимальная плотность населения определялась на уровне 450 человек/га, но при наличии определенного обоснования она могла превышаться в несколько раз. В результате в некоторых районах городов плотность населения достигала 2000 человек/га.

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Показатели плотности многоквартирного жилого фонда на территории микрорайона (квартала) определяются по такому расчету:

По материалам РБК-Украина
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