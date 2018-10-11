С сегодняшнего дня патрульные с радарами будут штрафовать водителей

С сегодняшнего дня патрульные, которые следят за скоростью движения с помощью радаров TruCam, начнут штрафовать водителей за нарушения.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

“Пилотный режим по контролю скорости заканчивается сегодня. Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения”, – написал А.Билошицкий.

Он напомнил, что штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч – 510 грн.

8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.

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