По негативному сценарию еще 5 банков нуждаются в докапитализации - Рожкова

Главный вывод, который сделал регулятор, в том, что уровень устойчивости банковской системы существенно улучшился по сравнению с предыдущими годами.

Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в эфире передачи “Фінансовий тиждень”.

“Почти все банки смогли значительно улучшить качество своих портфелей, качество своих балансов, что продемонстрировало высокий запас прочности к возможным негативным сценариям, которые мы закладывали в стресс-тесте”, – рассказывает Екатерина Рожкова.

По словам эксперта, по базовому сценарию 8 банков нуждались в докапитализации в объеме 6 млрд грн.

“По негативному сценарию еще 5 банков нуждаются в докапитализации, и это объем 42 млрд грн. Те банки, которые нуждаются в докапитализации, должны нам принести план и сказать, что они сделают, чтобы укрепить эти позиции, которые не выдержали стрессового сценария. Выполнить его нужно будет в течение 2019 года. А в январе 2020 года мы будем повторять и посмотрим, как ситуация изменилась”, – добавляет она.

Как отметила Рожкова, как показатели базового и негативного сценария рассматривались ВВП, инфляция, темп девальвации нацвалюты.

“В комфортных условиях развитых экономик иногда происходят проблемы в отдельных банках. Это такой же бизнес, как и любой другой, только более социально ответственный. Такие ситуации будут происходить, но те банки, которым осталось выполнить программу до конца этого года согласно нашим требованиям, они с этим справятся. С 1 января в банках многое изменилось, кто-то увеличил кредитный портфель, кто-то увеличил доходы и тому подобное. Мы видим положительную динамику. Это дает нам уверенность в том, что никаких внезапных событий в банковском секторе не произойдет”, – объясняет Рожкова.

Вопрос достижения уставного капитала уровня 500 млн закреплен в законе. Регулятор изменил график, и теперь увеличение до 300 млн будет к середине 2020 года, затем к середине 2022 года, и последне – середина 2024.

“Мы видим сейчас 15-16 банков, у которых отсутствует видение дальнейшего развития, то есть отсутствует банковская бизнес-модель. Это небольшие банки, которые в период кризиса были в замороженном состоянии, а сейчас они не понимают, что им делать. Мы планируем встретиться со всеми собственниками, поскольку они не всегда понимают перспективы. Сегодня есть возможность перерегистрации с банка на финансовое учреждение, и есть много банков, которые уже таким путем пошли. Эти банки сдали банковскую лицензию, получили лицензию небанковского финансового учреждения, осуществляют переводы, валютообменные операции”, – сказала замглавы НБУ.