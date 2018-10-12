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Возвращение техосмотра в Украине: юристы раскрыли детали

Возвращение техосмотра в Украине: юристы раскрыли детали

В Украине неизбежно вернут техосмотр для всех автомобилей в связи с обязательствами нашей страны перед Евросоюзом. Тем не менее, просто возвращать старые, действовавшие когда-то процедуры не стоит.

Об этом сказал автоюрист Денис Конюшко.

“Техосмотр должен устанавливать техническое состояние автомобиля, в том числе, обязательно коммерческих авто, автомобилей такси, перевозчиков и так далее. Возможно, техосмотр нужен для автомобилей иностранного производства старше 5-7 лет. Нужен ли техосмотр 2-3-летних авто — спорный вопрос. По моему мнению, не нужен”, — заявил Конюшко.

Первое, что должен исключать технический осмотр — ДТП из-за плохого технического состояния ТС. Однако, по данным статистики, отмена или возврат ТО «не влияла и не влияет на количество ДТП в результате несоответствующего технического состояния».

В то же время, сейчас рано говорить о том, в каком виде техосмотр вернуть в Украину.

“Давайте подождем, пока решение пройдет первое чтение, оно будет меняться в любом случае. Но оно должно пройти рано или поздно, поскольку у нас есть обязательство перед ЕС вернуть техосмотр. Это не первая и далеко не последняя редакция нового законодательства”, — сказал Конюшко.

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По материалам autonews.ua
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