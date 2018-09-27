День финансов, 3 октября: про отопительный сезон, видеофиксацию на дорогах, штрафы за вырубку леса

Среда, 3 октября. С лесами и субсидиями, но без хрущевок и ДТП:

Штрафы за вырубку леса. Президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов. Изменились штрафы. Так, штраф за незаконную вырубку и перевозку, хранение незаконно вырубленных деревьев повышается до 15-30 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – до 75-150 необлагаемых минимумов.

Механизм исчисления трудового стажа для предпринимателей. Кабмин определил, что период ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога, учитывается в страховой стаж физического лица-предпринимателя на основании справки о регистрации лица, являющегося субъектом предпринимательской деятельности.

Как влияет на субсидию депозит в банке. Украинцы, которые имеют банковские вклады, могут получать субсидию. Но на субсидию влияет выигрыш в лотерее или перевод из-за границы более 50 тыс. грн.

Фото- и видеофиксации на дорогах Кабмин урегулировал технические требования к приборам с функцией фото- и видеофиксации в автоматическом режиме, которая может применяться для фиксации нарушений ПДД и использоваться как доказательство для привлечения нарушителей к ответственности. Ожидается, что введение автоматической фиксации нарушений ПДД приведет к снижению аварийности и количеству ДТП.

Автобусы, троллейбусы и трамваи вместо маршруток. В Киеве до 2024 года могут отменить маршрутные такси и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. Такие меры рассматриваются, потому что сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается.

В Минрегионе решили, как будут реконструировать аварийные хрущевки. Заместитель министра регионстроя Лев Парцхаладз предлагает: “Сначала строим пусковой дом. Переселяем туда людей из 2-3 домов. Далее сносим эти дома. Таким образом, по очереди застраивается весь микрорайон”. А заниматься реконструкцией жилья будут инвесторы, поскольку у Украины нет собственных средств на это.

И теплая новость напоследок: названа дата начала отопительного сезона. Правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября. Однако местные власти могут объявить о начале в соответствии с погодными условиями.