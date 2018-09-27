В Минсоцполитики объяснили, как влияет на субсидию депозит в банке

Украинцы, которые имеют банковские вклады, могут получать субсидию. Размер депозита не влияет на ее размер.

“Ни депозиты в банке, ни проценты от них, ни кэшбек не влияют на расчет размера субсидии”, – заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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На субсидию влияет выигрыш в лотерее или перевод из-за границы более 50 тыс. грн. Органы соцзащиты будут учитывать их как доход и принимать во внимание при расчете размера соцвыплат.

Чтобы получить субсидию, безработному украинцу нужно уплатить единый социальный взнос за 3 месяца. Речь идет о периоде, за который берут доходы для расчета размера пособия.

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