В Киеве планируют до 2024 отменить маршрутки

В Киеве до 2024 года могут отменить маршрутные такси.

Об этом говорится в транспортной программе, принятой Киевским городским советом.

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“Необходимо кардинальное реформирование системы общественного транспорта в Киеве. В частности, предлагается убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев. Сейчас 40% маршрутных такси в столице курсируют незаконно, и действенного контроля за работой таких перевозчиков не наблюдается”, – говорится в сообщении.

Городская комплексная целевая программа развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы предусматривает также жесткие правила организации обслуживания населения в коммунальном транспорте. Это касается, в частности, предоставления льгот.

Также в программе – введение единого проездного билета, определение единых требований к качеству обслуживания, обеспечение доступности транспорта и т.д.