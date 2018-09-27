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Объяснили, что планируют делать с аварийными хрущевками

Объяснили, что планируют делать с аварийными хрущевками

В Украине большая часть жилых домов требует реконструкции. 8% находятся в аварийном состоянии и опасны для жизни.

Чтобы начать реконструкцию, нужно получить согласие на переселение от всех жителей многоэтажки. Добиться этого практически невозможно. В Минрегионстрое предложили изменения в закон о реконструкции старого жилья. По нему согласие нужно получить от 75% жителей.

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“Сначала строим пусковой дом. Переселяем туда людей из 2-3 домов. Далее сносим эти дома. Таким образом, по очереди застраивается весь микрорайон”, – пояснил заместитель министра регионстроя Лев Парцхаладзе.

Заниматься реконструкцией жилья будут инвесторы. У Украины нет собственных средств на это.

“Если какой-то инвестор тратит на восстановление здания более 30% его балансовой стоимости, может законно претендовать на собственность этого здания. Это значит, что на следующий день после окончания работ жители могут платить квартплату инвестору. В то же время не известно, какие тарифы он установит”, – говорит украинский архитектор Георгий Духовичный.

Для начала работы новой редакции закона нужно согласие народных депутатов. Если они примут поправки, программа реконструкции ветхого жилья заработает через 3-4 года.

По материалам Газета по-Украински
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