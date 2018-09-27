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Стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон

Стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон

Правительство приняло решение о начале отопительного сезона с 15 октября, но местные власти могут объявить о начале в соответствии с погодными условиями.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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“Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона календарно с 15 октября, но до этого времени каждый орган местного самоуправления вправе индивидуально определиться, когда начать отопительный сезон, учитывая реальные погодные условия”, — отметил Премьер.

По его словам, власть демонстрирует “положительную динамику” подготовки к отопительному сезону.

При этом он отметил, что профильный министр Геннадий Зубко уже завтра, 4 октября, проведет всеукраинский селектор по вопросу готовности местной власти до начала отопительного сезона.

По материалам УНН
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