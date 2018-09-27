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Гройсман сообщил, когда у жителей Киева появится горячая вода

Гройсман сообщил, когда у жителей Киева появится горячая вода

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство помогает столичным властям до конца этой недели решить проблемы по обеспечению жителей Киева горячей водой.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

“Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло”, – отметил премьер.

Напомним, 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставки газа.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона О теплоснабжении.

По материалам УКРИНФОРМ
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