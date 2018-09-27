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День финансов, 2 октября: "системное повышение" пенсий, прогнозы по курсу доллара и нефти

День финансов, 2 октября: "системное повышение" пенсий, прогнозы по курсу доллара и нефти

Вторник, 2 октября. Когда в Кабмине обещают “системное повышение пенсий”, и чем обернется для Украины нефть по 100 долларов.

Прогноз валютного рынка на октябрь. Эксперты отмечают, что сдерживать девальвацию гривны будут ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. В октябре, по прогнозам аналитиков, курс будет колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар.

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ЕС сократил черный список налоговых гаваней. Министры финансов Европейского Союза договорились обновить свой черный список государств с лояльным налоговым законодательством, исключив островное государство Палау.

Нефть за 100 долларов, чем обернется для мира и Украины. Как прогнозируют специалисты, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, что в свою очередь создаст как победителей, так и проигравших в мировой экономике.

“Системное повышение” пенсий. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 2019 года. По его словам, это будет системное повышение, каждый год. Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий.

«Укрзализныця» подняла цены на билеты. Еще с 1 октября была повышена цена на железнодорожные билеты. Как сообщили в компании, это связано со снижением стоимости перевозок в поездах дальнего следования по территории Украины, стоимость билетов возросла на 12%.

По материалам Finance.UA
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