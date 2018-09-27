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«Укрзализныця» с 1 октября подняла цена на билеты

«Укрзализныця» с 1 октября подняла цена на билеты

С 1 октября была повышена цена на железнодорожные билеты.

Как сообщили в «Укрзализныце», стоимость билетов возросла на 12%.

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«С 1 октября было второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта», – рассказали в компании.

В то же время, будет понижен до 0,93 коэффициент индексации к тарифам на перевозки пассажиров на внутреннем сообщении.

Это связано со снижением стоимости перевозок в поездах дальнего следования по территории Украины.

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По материалам Комментарии
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