Омелян рассказал, какие проекты в Украине требуют первоочередных инвестиций

Украина ведет общение с западными инвесторами относительно первоочередного финансирования инфраструктурных проектов Укрзализныци, сети морских портов, развития транспортной авиации, а также построения бетонных автодорог.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян после презентации в Нью-Йорке новых возможностей ведения бизнеса в Украине.

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“Мы видим высокий интерес и насущную потребность государства в сфере железнодорожных перевозок. Фактически, в Украине сейчас происходит стагнация, и мы слышим все больше и больше заявлений о том, что лишь половина всех заявленных перевозок выполняется Укрзализныцей”, – сказал министр.

По его словам, это означает, что не создаются новые рабочие места, не развивается производство, поступает меньше налогов в государственный бюджет. Поэтому, договоренности об инвестировании в эту сферу могут существенно изменить положение дел.

“Мы видим также огромный интерес со стороны иностранных компаний, прежде всего американских, к портовой инфраструктуре Украины”, – подчеркнул Омелян.

Он выразил убеждение, что именно “концессия украинских морских портов – это правильный выход из ситуации”. Он пояснил, что в данном случае “государственная собственность остается государственной, но передается в управление мировым известным операторам на длительный период времени”. Первыми на очереди стоят два средних морских порта – “Ольвия” и “Херсон”. По предварительным оценкам, поступления в госбюджет от этих портов должны вырасти вдвое-втрое в сравнении с системой, когда порт или его мощности отдаются в аренду.

“Кроме того, мы видим огромное развитие авиации. Для нас важно привлечь cargo-перевозчиков”, – добавил Омелян. Он отметил, что это направление уже развивается быстрыми темпами, в частности, в аэропортах Борисполя и Белой Церкви, где есть “огромные возможности” для того, чтобы мощно выйти на мировой рынок авиаперевозок.

В то же время, по его словам, сейчас с американскими компаниями проходят переговоры по строительству бетонных дорог в Украине.

“Я бы очень хотел, чтобы американские компании заходили на украинский рынок, нанимали украинских сотрудников, но использовали современный подход для строительства дорог”, – подчеркнул Омелян.

На просьбу прокомментировать, насколько продвинулись переговоры с западными инвесторами, министр отметил: “по меньшей мере в сфере инфраструктуры я вижу хороший тренд. Все вещи, о которых мы говорили в предыдущие годы, мы сделали”.

В этой связи он напомнил, в частности, о подписанном миллиардном контракте с компанией General Electric, о появлении на украинском рынке компании Ryanair, а также о практической заинтересованности американских компаний в развитии портовой инфраструктуры Украины.

“Поэтому это восходящий тренд, и нам очень важно, чтобы стратегическое партнерство между Украиной и США было не только в политической сфере, а базировалось на добрых экономических отношениях”, – подытожил министр инфраструктуры Украины.