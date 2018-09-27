Чем нефть за 100 долларов обернется для мира и Украины: прогноз аналитиков

Как прогнозируют специалисты, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, что в свою очередь создаст как победителей, так и проигравших в мировой экономике.

Экспортеры топлива будут пользоваться возвратом избытков, давая заполнить компаниям и правительствам казну. А потребляющие страны понесут расходы, потенциально раздувая инфляцию. К таким выводам пришли эксперты Bloomberg Economics.

“Хорошая новость заключается в том, что цена на нефть в 100 долларов будет означать меньше для глобального роста в 2018 году, чем это произошло после всплеска 2011 года. Частично это объясняется тем, что экономика меньше зависит от энергоносителей”, – подчеркивают аналитики.

Впрочем, более высокие цены на нефть ударят по доходам домашних хозяйств и потребительским расходам, но воздействие будет разным. В зоне риска – Европа и КНР.

“Европа уязвима, учитывая, что многие страны региона являются импортерами нефти. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, и его может ожидать всплеск инфляции”, – отмечают эксперты. Есть также сезонные эффекты – в северном полушарии наступает холодное время года. И хотя потребители могут изменить источники энергии, это происходит не быстро.

Аналитики уверены: нефть за 100 долларов принесет больше вреда, чем пользы для глобального роста. Но будут и выигравшие. Так, большинство крупнейших нефтедобывающих стран являются странами с формирующимся рынком. Среди тех, кому достанется наибольшая выгода, эксперты называют Саудовскую Аравию, Россию, Нигерию и Колумбию.

А вот Индия, Китай, Тайвань, Чили, Турция, Египет и Украина входят в число стран, которые могут пострадать от роста цен на нефть. Для этих стран-импортеров усилится давление на бюджеты, а потому и вся экономика станет более уязвимой.

Кроме того, цены на энергоносители часто имеют большой вес в показателях потребительских цен. Среди наиболее уязвимых стран в плане ускорения инфляции из-за подорожания нефти – Индия. Повышение инфляции также может ужесточить денежно-кредитную политику в Таиланде, Индонезии, Филиппинах и Южной Африке.