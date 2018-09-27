ЕС сократил черный список налоговых гаваней

Министры финансов Европейского Союза договорились обновить свой черный список государств с лояльным налоговым законодательством, исключив островное государство Палау.

Об этом сообщает Reuters.

“Министры финансов Европейского Союза договорились во вторник вычеркнуть тихоокеанский остров Палау из перечня “налоговых гаваней”, – говорится в сообщении.

Остров был включен в этот список в марте, потому что его налоговые правила были признаны не соответствующими стандартам ЕС.

После того как были введены соответствующие изменения, министры ЕС согласились перенести остров Палау из черного списка в так называемый “серый” список государств с низкими стандартами налоговой прозрачности, но желающих стать более прозрачными, говорится в документе ЕС.

Шесть других налоговых гаваней остаются в “черном списке”: Намибия, Самоа, Тринидад и Тобаго и три территории, принадлежащие США – Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова.

Черный список ЕС был создан в декабре прошлого года после выявления широкомасштабных схем уклонения от уплаты налогов, которыми пользуются корпорации и богатые лица, чтобы уменьшить налоговые платежи. Изначально список включал 17 юрисдикций.