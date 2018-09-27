Прогноз валютного рынка в Украине на октябрь

Курс гривны в октябре, по прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, будет колебаться в диапазоне 28–29 грн за доллар.

Эксперты отмечают, что сдерживать девальвацию гривны будут ожидания возобновления сотрудничества с МВФ.

При этом позитивное решение по выделению кредитных средств снимет спекулятивное давление на национальную валюту.

«Необходимо поднять цены на газ и принять согласованный с МВФ госбюджет на 2019 год. После принятия бюджета, достаточно оптимистичным выглядит переход в 2019 году на новую программу сотрудничества с МВФ, которая может снять спекулятивные риски на весь выборный год», – отмечает Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB.

Поддержку гривне окажут интервенции НБУ, высокая учетная ставка и активизация по абсорбированию гривневой ликвидности через инструменты долгового рынка.

“В сентябре рынок удержал курс на 28,5 грн за доллар, и, вероятно, регулятор удержит этот уровень в октябре. Нижняя граница диапазона будет находиться на 28 грн за доллар. Эта отметка в сентябре оказалась достаточно сильной, и рынок, несмотря на оптимистические ожидания по переговорам с МВФ, так не смог ее преодолеть”, – отмечают в ГК FOREX CLUB.

Аналитики прогнозируют, что негативно на гривне отразится закупка энергоресурсов для отопительного периода на фоне повышения цен на газ и нефть, а также растущий спрос на валюту со стороны населения.

«Риски для гривны связанны и с глобальными тенденциями – укреплением доллара США против мировых валют на фоне жесткой политики ФРС и ожиданиями повышения учетной ставки в декабре. Это влечет за собой отток капитала с развивающихся рынков, а также давит на валюты развитых стран. В результате девальвации локальных валют украинский экспорт станет неконкурентным, и гривна будет ослабевать», – прогнозирует Шевчишин.

Также торговая война между США и Китаем привела к торможению глобальной торговой активности и падению цен на сырье (кроме нефти), в связи с чем снижаются валютные поступления от украинских экспортеров и увеличивается дисбаланс рынка.

Средний курс продажи наличного евро в октябре, по прогнозам аналитиков, может колебаться в диапазоне 31,5–34 грн. за евро.