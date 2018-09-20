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День финансов, 25 сентября: новые 20 гривен, и не новые полтора триллиона долга

День финансов, 25 сентября: новые 20 гривен, и не новые полтора триллиона долга

Вторник, 25 сентября. От долгов на триллионы – до обновленной купюры в 20 гривен:

Полтора триллиона гривен долгов. В течение ближайших 27 лет, до 2045-го, Украина должна будет отдать 1,505 трлн грн (53,53 млрд долларов по нынешнему курсу) долгов по кредитам и их обслуживанию. Такие цифры приводит Министерство финансов.

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Обновленная купюра в 20 гривен. Обновленными банкнотами регулятор постепенно будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Обновление банкнот гривны Национальный банк начал с банкнот номиналом 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года.

По материалам Finance.UA
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