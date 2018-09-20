День финансов, 25 сентября: новые 20 гривен, и не новые полтора триллиона долга

Вторник, 25 сентября. От долгов на триллионы – до обновленной купюры в 20 гривен:

Полтора триллиона гривен долгов. В течение ближайших 27 лет, до 2045-го, Украина должна будет отдать 1,505 трлн грн (53,53 млрд долларов по нынешнему курсу) долгов по кредитам и их обслуживанию. Такие цифры приводит Министерство финансов.

Как подорожает коммуналка в последующие годы. Эксперты прогнозируют меньшие темпы роста, чем в апреле. И в течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. В этом же году, по сентябрьским прогнозам экспертов, тарифы на коммуналку изменятся так.

Субсидия при доходе ниже “минималки”. В Минсоцполитики объяснили, как могут получить субсидию украинцы, чьи доходы составляют меньше минимальной зарплаты. В конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий, подробности здесь.

Прибыль банков Украины достигла $500 миллионов. За восемь месяцев 2018 года платежеспособные банки Украины получили 13,747 млрд грн чистой прибыли. Кстати, если раздумываете над открытием депозита, то благодаря программе «Бонус к депозиту» от Finance.ua у вас имеется возможность получать ощутимую прибавку к процентной ставке.

Обновленная купюра в 20 гривен. Обновленными банкнотами регулятор постепенно будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Обновление банкнот гривны Национальный банк начал с банкнот номиналом 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года.