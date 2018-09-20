Украина должна отдать более полтора триллиона гривен долгов (инфографика)

В течение ближайших 27 лет, до 2045-го, Украина должна будет отдать 1,505 трлн грн (53,53 млрд долларов по нынешнему курсу) долгов по кредитам и их обслуживанию.

Такие цифры приводит Министерство финансов.

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До конца текущего года выплаты по внешнему долгу должны составить 91,34 млрд грн (3,25 млрд долларов). В 2019-м - 165,30 млрд грн (5,88 млрд долларов), в 2020-м - 169,88 млрд грн (6,04 млрд долларов)

Напомним, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте – до 74,85 млрд долларов, на 1,2% в гривневом эквиваленте – до 2,117 трлн грн.

Международные резервы Украины на 1 сентября 2018 года составляли 17,232 млрд долларов, что на 8,4% ниже показателя на начало года.

Национальный банк до конца года ожидает поступления в резервы около 5 млрд долларов, включая очередной транш кредита Международного валютного фонда, кредиты Всемирного банка и Европейского Союза, а также средства от размещения евробондов. Но если МВФ средства не выделит, то и остальные кредиторы также денег не дадут, как было и раньше.