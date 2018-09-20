Прибыль банков Украины достигла $500 миллионов

За восемь месяцев 2018 года платежеспособные банки Украины получили 13,747 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка во вторник, 25 сентября.

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По данным регулятора, за этот период банки получили 128,440 млрд дохода. Больше всего банкам дали процентные доходы – 89,559 млрд грн, комиссионные доходы – 33,041 млрд грн. Прочие операционные доходы дали банкам 5,432 млрд грн доходов.

В течение января-августа 2018 года расходы банков составляли 114,693 млрд грн, в том числе процентные расходы – 44,903 млрд грн, комиссионные расходы – 8,281 млрд грн, другие операционные расходы – 8,908 млрд грн.