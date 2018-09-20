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Как оформляется субсидия при доходе ниже "минималки": объяснение Минсоцполитики

Как оформляется субсидия при доходе ниже "минималки": объяснение Минсоцполитики

Украинцам, чьи доходы составляют меньше минимальной зарплаты, не могут законно отказать в субсидии.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

“Отказ в субсидии тем гражданам, чьи доходы меньше минимальной зарплаты, является неправомерным. Они могут обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий”, – пояснил Рева.

Рева добавил, что важно также, уплачивается ли единый социальный взнос (ЕСВ).

“Если ЕСВ уплачивается в полном объеме, Комиссия зачислит к доходу три или даже один прожиточный минимум, в зависимости от социального положения человека, и рассчитает размер субсидии. Если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, граждане могут оформить субсидию на общих условиях, без рассмотрения дела комиссией. Субсидию в таких случаях рассчитывают на основе реально полученных доходов, то есть с учетом минимальной заработной платы”, – отмечают в Минсоцполитики.

Как известно, в конце апреля 2018 года Кабмин внес изменения в программу предоставления субсидий:

  • если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать;
  • необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры;
  • с 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.
  • безработным необходимо будет стать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, органы соцзащиты автоматом посчитают доход в три прожиточных минимума – 5286 грн.

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По материалам Сегодня
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