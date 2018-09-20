Как подорожает коммуналка в последующие годы: МЭРТ обновило прогноз

В течение следующих трех лет тарифы на коммунальные услуги будут расти. Однако сейчас эксперты прогнозируют меньшие темпы роста, чем в апреле.

Об этом говорится в сентябрьском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы.

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В частности, если в апреле эксперты предполагали, что природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать каждый год на 20%, то сейчас прогноз таков: 2019 год — на 19%, в 2020 году — на 15% и 2021 году — на 15%.

Согласно прогнозу, сделанному в апреле, горячая вода и отопление в 2019 году должны были подорожать на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%. Сейчас же эксперты прогнозируют, что рост будет таким: 11,5%, 12%, 15% соответственно.

Относительно электроэнергии, то весной прогнозировалось, что украинцы будут платить на 22,5% больше в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% больше в 2021 году. В то же время осенью эксперты изменили мнение на следующее: 20,5%, 20% и 20% соответственно.

В этом году, по сентябрьским прогнозам экспертов тарифы на коммуналку изменятся так: природный газ, горячая вода и отопление подорожают на 20%, а электроэнергия на 18,9%. В апреле прогнозировалось, что рост будет таким: 18% — газ, горячая вода, тепло и электроэнергия — 20%.