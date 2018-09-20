Сегодня НБУ ввел в обращение обновленную купюру в 20 гривен (инфографика)

Сегодня, 25 сентября, Нацбанк ввел в обращение обновленную банкноту 20 гривен образца 2018 года.

В общем, выпустят сначала около пяти миллионов штук купюр этого номинала. В дизайне основные мотивы оформления банкноты почти не изменились – остались портрет писателя Ивана Франко, изображение Львовской оперы.

Обновленными банкнотами регулятор постепенно будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Обновление банкнот гривны Национальный банк начал с банкнот номиналом 100 гривен образца 2014 года (в обращении – с марта 2015-го) и 500 гривен образца 2015 года (в обращении – с апреля 2016-го).