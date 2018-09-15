День финансов, 18 августа: цена километра Hyperloop, новый экспортный бренд и прогноз по курсу от бизнеса
Вторник, 18 сентября. Пока бизнес пытался спрогнозировать курс, МЭРТ презентовал новый экспортный бренд нашей страны:
Новый экспортный бренд Украины. Министерство экономического развития и торговли Украины презентовало разработанный экспортный бренд Украины, который будут использовать для маркировки и продвижения товаров украинского экспорта. В правительстве ожидают, что развитие бренда поможет экспортерам увеличивать объемы международной торговли своими товарами. Редакции видео понравилось.