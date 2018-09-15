День финансов, 18 августа: цена километра Hyperloop, новый экспортный бренд и прогноз по курсу от бизнеса

Вторник, 18 сентября. Пока бизнес пытался спрогнозировать курс, МЭРТ презентовал новый экспортный бренд нашей страны:

Новый экспортный бренд Украины. Министерство экономического развития и торговли Украины презентовало разработанный экспортный бренд Украины, который будут использовать для маркировки и продвижения товаров украинского экспорта. В правительстве ожидают, что развитие бренда поможет экспортерам увеличивать объемы международной торговли своими товарами. Редакции видео понравилось.

МЭРТ, вам отдельное спасибо, что не так: 🤫

Темпы роста зарплат. Темпы роста заработных плат в самых богатых из развитых стран мира ускорились до максимума за почти 10 лет. В США и Японии в среднем повысились на 2,5%. В еврозоне средняя оплата труда поднялась на 2,2% в годовом выражении, чего не наблюдалось с 2012 года. В Украине с начала года до июля среднемесячная зарплата штатных работников составляла 8 490 гривен. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года..

У кого больше? Минюст Украины сообщил о самом большом долге по алиментам в Украине. Так, в Тернопольской области должник оплатил долг по алиментам, который накапливался 9 лет, в размере 84 тысячи гривен и штраф в размере 42 тысячи гривен.

Кстати, если вам не хватает денег до зарплаты, либо на выплату алиментов. А до получки еще как до Парижа. С помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия по кредитам от микрофинансовых организаций. К тому же, ещё одна МФО решила предоставлять первый онлайн-кредит под 0% годовых

Ожидания бизнеса по курсу. Европейская бизнес ассоциация провела исследование относительно прогнозов бизнеса на следующий год и пришла к выводу, что украинский бизнес закладывает на 2019 год стоимость валюты на уровне 30 грн/$1.