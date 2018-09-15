В Минюсте назвали самую большую сумму долга за алименты

Министерство юстиции Украины вынесло наибольшее количество постановлений по задолженности по уплате алиментов сроком более 3 лет и с суммой штрафа в размере 50%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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“Так, например, в Тернопольской области должник оплатил долг по алиментам, который накапливался 9 лет, в размере 84 тысячи гривен и штраф в размере 42 тысячи гривен”, — назвала одно из крупнейших взысканий заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко.

По ее словам, в настоящее время исполнителями вынесено 6500 постановлений о наложении на должника штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам от 1 до 2 лет, 5100 постановлений о наложении штрафа в размере 30% по тем производствах, где задолженность составляет от 2 до 3 лет, и 12700 постановлений о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более 3 лет.

В Киеве исполнителем взыскана в пользу ребенка задолженность в размере 76 тысяч гривен и штраф 38 тысяч гривен.

В Николаевской области после вынесения постановления о наложении штрафа должник оплатил и сумму долга в размере 62 тысячи гривен, и штраф 31 тысячу гривен.

Должница с Кропивницкого также ликвидировала долги по алиментам перед дочерью, чтобы выехать на заработки в Польшу. Поэтому женщина оплатила 49 тысяч гривен долга и 24,5 тысячи гривен штрафа.