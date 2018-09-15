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Hyperloop в Украине: Омелян рассказал о планах на тестовый участок

Hyperloop в Украине: Омелян рассказал о планах на тестовый участок

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что тестовый участок скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок – через 5 лет.

«Мы надеялись, что тестовый участок появится гораздо раньше – в следующем году. Это наш внутренний дедлайн. О появлении реального участка, то 5 лет – это срок, в который можно будет реалистично говорить о коридоре между Балтикой и Черным морем», – сказал Омелян.

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При этом он добавил, что скорость создания этой инфраструктуры зависит от скорости внедрения разработок и способности «мобилизовать финансовый ресурс».

По словам главы Мининфраструктуры, согласно оценкам Украинского института будущего, линия Hyperloop из Одессы в Киев будет стоить 5,5 миллиарда долларов. Стоимость одного километра – 11 миллионов долларов.

Также Омелян отметил, что к концу года будет завершена научная оценка проекта.

«Пока что мы можем осторожно сказать, что научная оценка будет положительная. Детали мы еще не знаем, мы их ждем. На основе документации, которую мы изучили, можно утверждать, что такая технология Hyperloop имеет перспективу, в том числе для Украины», – рассказал он.

По материалам hromadske.tv
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