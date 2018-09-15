В Минсоцполитики рассказали, как в Украине поменялась зарплата за год

С начала года до июля среднемесячная зарплата штатных работников в Украине составляла 8 490 гривен. Это на 26% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики в материалах относительно показателей уровня жизни украинцев.

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Меньше всего размер средней зарплаты в Украине был у работников, занятых почтовой и курьерской деятельностью, а именно 4896 грн (57,7% к среднему уровню по экономике), а самый высокий средний заработок был у работников авиационного транспорта – 33 369 грн (393,0%).

В промышленности средняя зарплата за январь-июль этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросла на 27,1% и составила 9137 гривен.

Самый низкий уровень заработной платы за этот период наблюдался в Черновицкой области – 6610 грн (77,9% к среднему уровню по экономике), а самый высокий – в Донецкой области – 9342 грн (110,0%). В Киеве ее размер составлял 12 995 грн (153,1%).

«Индекс реальной заработной платы за январь-июль этого года по отношению к соответствующему периода 2017 года составил 112,4%», – говорится в сообщении.

Так, размер средней заработной платы за первые 7 месяцев этого года вырос почти на 19% (с 7711 гривен до 9170 гривен), и продолжает расти.

«Этот показатель есть ключевым для увеличения пенсий, поскольку он является составляющей формулы автоматического пересчета внедренной Пенсионной реформой», – объясняют в Минсоцполитики.

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