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Средняя зарплата киевлян достигла 13 тысяч гривен

Средняя зарплата киевлян достигла 13 тысяч гривен

В Киеве растет уровень средней зарплаты. В июле 2018 года он возрос на 138 грн по сравнению с июнем.

Об этом сообщает Госстат.

В июле этого года средняя зарплата киевлянина составляла 12 995 грн., в июне – 12 857 грн. С начала же года средняя зарплата по Киеву выросла 1,3 тыс. грн.

Средняя зарплата выросла в большинстве сфер. Самые большие зарплаты остаются в добывающей сфере – на уровне 47,1 тыс.

Работники финансовой и страховой сфера зарабатывают около 20,4 тыс. грн, госуправления и обороны – 19,4 тыс. грн.

Самые маленькие зарплаты в туристической отрасли – 6,6 тыс. грн. На 1 тыс. грн больше зарабатывают в сфере строительства.

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По материалам УБР
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