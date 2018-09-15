Минэкономики представило экспортный бренд Украины (видео)

Министерство экономического развития и торговли Украины презентовало разработанный экспортный бренд Украины, который будут использовать для маркировки и продвижения товаров украинского экспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Как отмечается, в правительстве ожидают, что развитие бренда поможет экспортерам увеличивать объемы международной торговли своими товарами.

«Экспортный бренд поможет покупателям по всему миру лучше узнавать украинскую продукцию. Это сможет объединить разные по ассортименту и типу товары и услуги под единую визуальную концепцию и стилистику. Конечно, так будет создана дополнительная визуальная связь между различными отраслями и секторами», — сообщил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Он также добавил, что экспортный бренд разработан на основе утвержденного бренда «Ukraine Now».

«Украинский экспорт формирует 50% международного имиджа Украины. Кроме того, сильный бренд страны происхождения помогает экспортерам существенно увеличивать объемы продаж», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при помощи бренда планируют создать единое визуальное брендирование экспортеров на международных выставках.

Впервые бренд протестируют во время экспортной выставки в Китае China International Import EXPO 2018.