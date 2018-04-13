День финансов, 13 апреля: 1200 состоятельных, 24 кг купюр по гривне, лицензии для 1800 МГц

Пятница, 13 апреля. Цифры не для суеверных.

1 и 2 по-новому. Монетный двор НБУ начал чеканить новые монеты. Обновленная металлическая 1 гривна и совершенно новые 2 гривны будут постепенно заменять банкноты такого же номинала. Кстати, их начнут вводить в обращение уже с 27 апреля.

“Большая тройка” и 1800 МГц. Крупнейшие украинские мобильные операторы получили лицензии на право реализации технологии мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE) в диапазоне 1800 МГц.

21,6 млрд долларов. Нацбанк рассчитывает, что золотовалютных резервов будет больше. Так, регулятор решил улучшить прогноз международных резервов в 2018 году с 20,5 миллиарда долларов до 21,6 миллиарда. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб объяснял, за счет чего же это удастся сделать.

418,5 млн украинских гривен и турецкая Onur. Сегодня турецкая компания победила в тендере на капитальный ремонт проспекта Палладина в Киеве. Согласно системе ProZorro, в тендере также приняло участие ЧП “Киевшляхбуд”, однако его предложение оказалось на 0,5 млн грн дороже.

1200 или больше? Министерство финансов Украины предлагает вести отдельный учет состоятельных украинцев, обязав их ежегодно представлять декларации об имущественном состоянии и доходах. По подсчетам ведомства, ориентировочное количество физлиц – налогоплательщиков во время проведения декларационной кампании составит 1200 человек. Несвоевременную подачу налоговой декларации Минфин предлагает карать штрафом в 10% от суммы начисленного налога на доходы физлиц.

7,700 как колоссальный рывок. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что за последние годы в оплате труда Украины сделала колоссальный рывок вперед. По его убеждению, на сегодняшний день средняя заработная плата по Украине составляет 7 тысяч 700 гривен, а средняя заработная плата в Киеве уже перешла порог 12 тысяч 500 гривен.

92,8% акций. Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества Украины.

119,9 млн грн. Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие Киевпасстранс выплатить 119,9 млн грн Львовскому автобусному заводу за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году.

– 1. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые за всю историю своей деятельности в Украине закрывает свое заведение. Закрыли один из ресторанов, что находился в центре столицы.

24 кг купюр по одной гривне. Киевлянину помешали отправить в Гонконг 24 кг купюр по одной гривне. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.