Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 377 0

Киевпасстранс проиграл многомиллионное дело по троллейбусам

Киевпасстранс проиграл многомиллионное дело по троллейбусам

Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие Киевпасстранс выплатить 119,9 млн грн Львовскому автобусному заводу (ЛАЗ) за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году.

Об этом говорится в решении суда от 4 апреля.

Согласно материалам дела, 21 мая 2012 года ЛАЗ договорился с Киевпасстрансом о поставках троллейбусов с пониженным уровнем пола длиной более 18,7 м модели ЛАЗ Е-301 в количестве 17 единиц.

Согласно договору, общая сумма составила 62,9 млн грн.

Предметом иска стала задолженность за поставленный товар в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционных потерь.

Согласно решению, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ЛАЗа и постановил выплатить 62,9 млн грн задолженности, а также 50,3 млн гривен инфляционных потерь, 6,24 млн грн в качестве 3% годовых пени и 198,8 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в первой инстанции.

Также суд постановил выплатить ЛАЗу 280 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Напомним, что в январе 2018 года суд арестовал все коммунальные автобусы во Львове за долги перед ЛАЗом за 2010 год.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018