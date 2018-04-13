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С Укртелекома сняли арест

С Укртелекома сняли арест

5 апреля Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 11 апреля. Суд также отменил запрет на отчуждение акций.

Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Справка Finance.ua:

  • В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которой владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.
  • Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда низшей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.
  • В конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в аресте всего имущества Укртелекома.
По материалам НВ
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