С Укртелекома сняли арест

5 апреля Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ).

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 11 апреля. Суд также отменил запрет на отчуждение акций.

Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Справка Finance.ua:

В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ , которой владела австрийская компания EPIC . Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда низшей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.