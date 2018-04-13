С Укртелекома сняли арест

5 апреля Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества Украины (ФГИ).
Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном 11 апреля. Суд также отменил запрет на отчуждение акций.
Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.
Справка Finance.ua:
- В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которой владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.
- Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда низшей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.
- В конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в аресте всего имущества Укртелекома.