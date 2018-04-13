В Украине началась чеканка крупных монет

Монетный двор НБУ начал чеканить новые монеты.

Обновленная металлическая 1 гривна и совершенно новые 2 гривны будут постепенно заменять банкноты такого же номинала. Их начнут вводить в обращение через две недели – с 27 апреля, пишет Сегодня.

С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет 1, 2, 5 и 25 копеек. Журналисты выяснили, как чеканят новые монеты и зачем ими заменяют бумажные деньги.

Территория фабрики, где чеканят новые монеты, закрыта для посторонних. Для журналистов правила допуска очень строгие. Тем более – монеты здесь становятся дороже. Это уже не копейки, а гривны. И в одной комнате их может находиться больше миллиона.

Нынешняя задача не из простых – нужно отчеканить сотни тысяч монет нового образца.

Общее количество, которое нужно отчеканить – 145 млн монет по одной гривне и 140 млн – по две гривны. Чеканщиков спасает только то, что вводить в оборот новые деньги будут постепенно.

В обращение первые монеты нового образца попадут в конце апреля. А уже в 2019 году начнут выпускать в широкий круг монеты номиналом в 5 и 10 гривен. В Нацбанке уверяют – внедряя новые монеты, сэкономят немало бюджетных средств. Ведь металл будет служить дольше, тогда как на печать бумажных банкнот, которые постоянно изнашивались, постоянно тратились средства.