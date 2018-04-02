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День финансов, 2 апреля: начало медреформы, защита украинского автопрома, «вклады» в пенсию

День финансов, 2 апреля: начало медреформы, защита украинского автопрома, «вклады» в пенсию

Понедельник, 2 апреля. Начало рабочей недели ознаменовалось стартами во многих направлениях.

Старт медицинской реформы. Со 2 апреля начинается первый этап реформы – выбор врача первичной медицинской помощи в рамках кампании “Врач для каждой семьи”. Терапевт сможет обслуживать не более 2 тыс. пациентов, семейный врач – 1,8 тыс., педиатр – 900. Больше деталей по медреформе.

Старт сезона дорожных работ. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о начале сезона дорожных работ в стране. По его словам, Украина в 2018 году проведет наиболее масштабные дорожные работы за всю историю независимости, в рамках которых необходимо обеспечить контроль качества.

Старт весеннего призыва. С сегодняшнего дня и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу. 61,6 млн грн на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии.

Старт постройки скоростной автотрассы. В Польше начали подготовительные работы по строительству участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски, расположенного недалеко от Люблина, до границы с Украиной.

Грандиозные планы для стартов:

Защита автопрома. В Украине собираются защитить отечественный автопром от «слишком дешевых» конкурентов. Некоторые уверены, что именно они «сбивают» продажи отечественным предприятиям (Вот негодяи!). Чтобы исправить ситуацию, в Раду внесли несколько законопроектов.

«Вклады» в пенсию. Украинцев могут побудить откладывать на пенсию от двух до пятнадцати процентов зарплаты. Размер «накопительной пенсии» будет зависеть именно от того, сколько украинец будет платить пенсионному фонду. Напомним, сейчас власть рассматривает две концепции перехода ко второму уровню пенсионной системы в Украине.

По материалам Finance.UA
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