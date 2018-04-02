Сегодня стартует весенний призыв в армию

Со 2 апреля и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом заявил начальник Главного управления персонала – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

“Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии”, – сказал он.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будет отправлено 15 190 человек. Из них в ВСУ – 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта – 1000 человек, Госпогранслужбу – 1200 человек, в Нацгвардию – 4000 человек.

15 февраля президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.