Украинцев обяжут откладывать на пенсию от двух до 15% зарплаты

Размер взносов по накопительной системе может составлять от 2 до 15% зарплаты. Об этом в интервью Сегодня рассказал заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

Он уточнил, что размер “накопительной пенсии” будет зависеть именно от того, сколько украинец будет платить пенсионному фонду. Напомним, сейчас власть рассматривает две концепции перехода ко второму уровню пенсионной системы в Украине.

“Все будет зависеть от того, сколько человек будет платить. В обоих концепциях предусматривается в первый год существования системы платить 2% от заработной платы. Есть предложение о том, что размер взносов будет увеличен до 7%. Также есть предложение, что они будут увеличены до 15%. Это вопрос, который еще обсуждается. И еще очень много нужно сделать, чтобы до конца определиться в этом вопросе”, – отметил Шамбир.

Замминистра уточнил, что проблема не в самом размере взноса. “Этот размер должен быть серьезно обоснован. Он должен быть финансово обеспечен. Это основной параметр для определения размера”, – подчеркнул Шамбир.

Напомним, второй уровень пенсионной системы – обязательный накопительный. Он предусматривает, что работники или работодатели от их имени, иногда – самозанятые лица, уплачивают взносы в накопительный пенсионный фонд. Взносы учитываются на индивидуальных пенсионных счетах, средства инвестируют в различные финансовые инструменты. После выхода на пенсию участник системы получает право на пенсию из накопленной суммы взносов и инвестиционного дохода.

Кабмин и парламент долгое время не могли прийти к согласию о введении этого уровня пенсионной системы в Украине. Компромиссом стала норма о введении обязательного пенсионного накопления с января 2019 года.