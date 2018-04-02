Украинский автопром защитят от «слишком дешевых» иностранных конкурентов, которые своими авто сбивают продажи отечественным предприятиям. Для этого в Раду внесли несколько законопроектов, которые должны поставить заслон брендам, продающим товары со значительными скидками или которым явно помогают их государства.

Речь идет о законопроектах №8102, №8103, №8104 и №8105. Они дают возможность пресекать случаи демпингового и субсидированного импорта. Простейший пример демпингового импорта — когда какой-то товар ввозится в Украину по меньшей цене, чем его нормальная стоимость, чтобы «выдавить» с рынка местных производителей (но могут ввозить и из стран-посредников).

Производитель импортного продукта может продавать его в Украине и по рыночной цене, но у себя дома получать от правительства деньги, дешевые кредиты или всяческие налоговые льготы и послабления. Соперничество с конкурентом, у которого «в рукаве припрятан туз», явно не идет на пользу национальному производителю.

В законопроектах речь идет о всех товарах, которые могут быть привезены в Украину на условиях нечестной конкуренции, но с автомобилями этот вопрос стоит особо.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРАО) говорят, что сейчас в Украине действуют подобные законопроекты, принятые еще в 1998 году.

«Некоторые производители у себя «дома» платят нулевые налоги, или заходят сюда при поддержке госучреждений своих стран по поводу кредитования или субсидирования. В старых законах это не учитывалось. Более того, там прописывалось, что антисубсидарное и антидемпинговое расследование производители или их объединения могли начать, если они производят более 51% продукции на рынке. Это достаточно сложная процедура, которая в Украине практически не защищает производителя на своем же рынке. А новые законопроекты осовременивают эту практику”, — сказал директор исполнительной дирекции ФРАО Сергей Петренко.