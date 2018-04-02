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Украинский автопром защитят от «слишком дешевых» иностранных конкурентов

Украинский автопром защитят от «слишком дешевых» иностранных конкурентов

Украинский автопром защитят от «слишком дешевых» иностранных конкурентов, которые своими авто сбивают продажи отечественным предприятиям. Для этого в Раду внесли несколько законопроектов, которые должны поставить заслон брендам, продающим товары со значительными скидками или которым явно помогают их государства.

Речь идет о законопроектах №8102, №8103, №8104 и №8105. Они дают возможность пресекать случаи демпингового и субсидированного импорта. Простейший пример демпингового импорта — когда какой-то товар ввозится в Украину по меньшей цене, чем его нормальная стоимость, чтобы «выдавить» с рынка местных производителей (но могут ввозить и из стран-посредников).

Производитель импортного продукта может продавать его в Украине и по рыночной цене, но у себя дома получать от правительства деньги, дешевые кредиты или всяческие налоговые льготы и послабления. Соперничество с конкурентом, у которого «в рукаве припрятан туз», явно не идет на пользу национальному производителю.

В законопроектах речь идет о всех товарах, которые могут быть привезены в Украину на условиях нечестной конкуренции, но с автомобилями этот вопрос стоит особо.

В Федерации работодателей автомобильной отрасли (ФРАО) говорят, что сейчас в Украине действуют подобные законопроекты, принятые еще в 1998 году.

«Некоторые производители у себя «дома» платят нулевые налоги, или заходят сюда при поддержке госучреждений своих стран по поводу кредитования или субсидирования. В старых законах это не учитывалось. Более того, там прописывалось, что антисубсидарное и антидемпинговое расследование производители или их объединения могли начать, если они производят более 51% продукции на рынке. Это достаточно сложная процедура, которая в Украине практически не защищает производителя на своем же рынке. А новые законопроекты осовременивают эту практику”, — сказал директор исполнительной дирекции ФРАО Сергей Петренко.

По материалам autonews.ua
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