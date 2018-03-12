День финансов, 12 марта: изменения для ООО, кредиты на миллиард, электронная оценка недвижимости

Понедельник, 12 марта. Уже со старта рабочей недели одни устремились искать счастье за рубежом, другие пытались внедрять изменения в Украине.

Космодром для Австралии. Украина предложила выводить ракеты на орбиту с территории Австралии. Так, Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром неподалеку от авиабазы Кертин, что в Кимберли – одном из округов Западной Австралии. Говорят, реализация этой идеи поможет воплотить многолетнюю мечту Австралии иметь свой собственный пусковой комплекс.

«Богдан» на рынке Западной Европы. Один из ведущих украинских автопроизводителей заключил контракт на поставку кузовов для электрических автобусов французской компании Bluebus. Стоит сказать, этот контракт является прорывом “Богдана” на рынок Западной Европы. До этого компания сотрудничала со странами Восточной Европы, в частности, Польшей и Чехией.

€1 миллиард от ЕС. Европейский Союз готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитов. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая сегодня посетила Украину.

Бесплатный автобус в Киев. В понедельник, 12 марта, из Броваров в Киев начал курсировать бесплатный “общественный автобус”. По словам авторов инициативы, “общественный автобус” является некоммерческим социальным экспериментом.

Изменения для ООО. Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Отметим, что участникам обществ с ограниченной ответственностью обеспечивается значительное пространство для урегулирования своих отношений с помощью договоров в части осуществления полномочий.

Между прочим, сегодня же удалось узнать, какой процент малого бизнеса и ФЛП в 2017 году проверила налоговая.

Электронная оценка. ФГИУ разработал проект постановления Кабмина, согласно которому технически осовременит Единую базу данных отчетов об оценке и введет модуль электронного определения оценочной стоимости. Говорят, недобросовестные оценщики больше не смогут намеренно занижать стоимость недвижимости и автоматически уменьшать размер налога.