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Порошенко подписал закон для самой распространенной формы бизнеса

Порошенко подписал закон для самой распространенной формы бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Об этом он сообщил в понедельник, 12 марта, на встрече с бизнесом в Киеве.

Согласно законопроекту, стоимость доли общества с ограниченной ответственностью устанавливается по состоянию на день перед собранием участников общества, где было принято решение об исключении участника из общества.

В переходных положениях законопроекта содержится положение о принудительном выкупе доли участником.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается определить порядок создания, деятельности, прекращения обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.

Кроме того, законопроектом предусмотрено регулирование нового для Украины инструмента, которым являются корпоративные договоры, известные в международной практике под названием “shareholder agreements”.

Также отменяется ограничение на количество участников Общества и требование указывать в уставе размер уставного капитала, список участников Общества, а также его юридический адрес.

Участникам обществ с ограниченной ответственностью обеспечивается значительное пространство для урегулирования своих отношений с помощью договоров в части осуществления полномочий.

Также установлено общее правило о внесении участниками вкладов не позднее 6 месяцев со дня государственной регистрации Общества. Это правило учитывает случаи, когда, например, участники обязуются внести имущество, которое не может быть внесено сразу, или когда такое внесение нецелесообразно.

По материалам НВ
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