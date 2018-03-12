Из Броваров в Киев запустили бесплатный автобус

В понедельник, 12 марта, из Броваров в Киев начал курсировать бесплатный “общественный автобус”, сообщает ЦТС со ссылкой на Наш Киев.

Автобус вместимостью 100 человек будет ходить ежедневно с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 20:00 вечером по маршруту: станция метро Лесная – ул. Гагарина – ул. Независимости – ул. Короленко – ул. Киевская – станция метро Лесная.

По словам авторов инициативы, “общественный автобус” является некоммерческим социальным экспериментом, который должен помочь в разрешении транспортной проблемы Броваров. Проезд в нем будет бесплатным для всех слоев населения, а финансируется он за счет донорских взносов и добровольных пожертвований пассажиров.

Стоимость шести часов работы автобуса, который был предоставлен “Киевпастрансом”, составляет 5800 гривен.

По словам авторов инициативы, уже в первую неделю работы “общественного автобуса” станет понятно, нужен ли такой проект жителям Броваров. Если эксперимент окажется успешным, проект будет продолжаться и развиваться.

Так, планируется запустить автобус не только в часы пик, но и вообще на целый день, а также увеличить количество автобусов и добавить еще один маршрут.