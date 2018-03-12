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Подсчитано, какой процент малого бизнеса и ФОПов в 2017 году проверила налоговая

Подсчитано, какой процент малого бизнеса и ФОПов в 2017 году проверила налоговая

В 2017 году Государственная фискальная служба приходила с проверками к 2,4 тысячи ФОПам, 10,6 тысячи субъектам малого предпринимательства, 5,1 тысячи — среднего предпринимательства, а также к 226 крупным компаниям.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная в годовом отчете налоговой.

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Таким образом, проверками налоговиков в прошлом году было охвачено 1% ФОПов (2,4 тыс из 243 тыс), 1,3% малых предпринимателей (10,6 тыс из 829 тыс), 13,9% средних предпринимателей (5,1 тыс из 37 тыс) и 61,6% крупных (226 из 367).

“Внимание фискальных органов сосредоточено, в основном, на субъектах крупного и среднего бизнеса”, — идет речь в годовом отчете ГФС.

Ранее сообщалось, что фискальная служба за 2017 год обнаружила 5 тыс наемных сотрудников, трудовые отношения с которыми не были оформлены работодателями.

Фискалы обнаружили нарушения законодательства в 60% проверенных субъектов хозяйствования.

По материалам Дело
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