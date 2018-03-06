Уже 742 миллионера подали декларации в ГФС

Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Такие данные на 1 марта приводит пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
По состоянию на начало месяца гражданами было подано почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.
По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тыс. грн и военного сбора — 31 млн грн.
Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49% больше, чем за прошлый год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: мы делаем реформы не для МВФВчера, 15:00 - 1046 22
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3704 15
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8061 13
Украинцам объяснили, когда могут снизить тарифы на электроэнергиюВчера, 14:00 - 2125 11
С 2009 года Украина недополучила $20 млрд за транзит газа — ВитренкоВчера, 11:00 - 1479 11
В комитете Рады придумали, что делать с "евробляхами" – СМИВчера, 16:00 - 8061 13
"Антонов" нацелился на создание принципиально новых самолетовВчера, 12:00 - 3704 15
Мировой сахарный гигант приостановил украинский заводВчера, 13:30 - 3079 4
Новый налог для бизнеса: что будет с экономикой и зарплатамиВчера, 10:05 - 3029 4
Назван лучший автомобиль года в ЕвропеВчера, 11:15 - 2319 2
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Вчера, 10:50 - 407
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссоверПозавчера, 15:10 - 8268
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1273 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2736
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 6936 13
Українці будуть офіційно платити лікарям: які тарифиОбговорення статей
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості