Уже 742 миллионера подали декларации в ГФС

Доходы в сумме свыше 1 млн грн, полученные в течение 2017 года, задекларировали 742 человека. Это почти в два раза превышает показатель соответствующего периода прошлого года. Такие данные на 1 марта приводит пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

По состоянию на начало месяца гражданами было подано почти 75 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет 8,1 млрд грн, что на 2,1 млрд грн, или на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Активнее всего свои доходы декларируют граждане в Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях и городе Киеве.

По данным деклараций, гражданами определены налоговые обязательства к уплате самостоятельно по налогу на доходы физических лиц в сумме 191 млн 400 тыс. грн и военного сбора — 31 млн грн.

Правом на получение налоговой скидки воспользовались почти 20 тысяч граждан. Это почти на 5 тыс. человек, или на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задекларировано к возврату налога на доходы физических лиц в сумме 42,2 млн грн, что на 13,8 млн грн, или на 49% больше, чем за прошлый год.