В Украине могут ввести электронную оценку недвижимости

ФГИУ разработал проект постановления Кабмина, согласно которому технически осовременит Единую базу данных отчетов об оценке и введет модуль электронного определения оценочной стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Недобросовестные оценщики больше не смогут намеренно занижать стоимость недвижимости и автоматически уменьшать размер налога.

На сегодня от таких действий бюджет страны недополучает почти 2 млрд грн налогов.

“Модуль будет разработан для проверки стоимости объектов налогообложения, чтобы исключить занижение оценки имущества. Соответственно, с введением информационной системы с использованием модуля Единой базой данных отчетов об оценке не принимаются отчеты, в которых стоимость имущества будет ниже нижней границы диапазона, рассчитанного с помощью модуля”, – пояснили в ведомстве.

Для определения объективной стоимости имущества, только Киев будет разделен на более 300 секторов с учетом близости к центру, близости к метро, года ввода помещения в эксплуатацию и других факторов, влияющих на стоимость недвижимости.