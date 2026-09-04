На базе «Дії» будет создано отдельное приложение о движении «шахедов» и ракет Сегодня 23:48

Новый сервис станет отдельным продуктом на базе уже существующей «Дії»

На базе «Дії» планируют создать отдельное государственное приложение для информирования населения о воздушных угрозах. В нем будут отображаться данные о воздушных тревогах, движении «шахедов», дронов и ракет.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает РБК-Украина.

Что будет показывать новое приложение

По словам Корецкого, новый сервис станет отдельным продуктом на базе уже существующей «Дії». Он будет содержать информацию о воздушных тревогах, а также движении «шахедов», дронов и ракет.

«Чтобы было единственное информационное поле об актуальных угрозах», — объяснил премьер цель создания сервиса.

Корецкий подчеркнул, что речь идет не только о технической функции предупреждения, но и о самом принципе подачи информации — она ​​будет поступать «от первоисточника, от правительства».

Премьер-министр не уточнил ни о конкретных сроках запуска приложения, ни технических деталей его работы.

Правительство изменило подход к воздушным тревогам

Ранее Finance.ua писал , что воздушные тревоги распределят по уровню опасности.

Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.

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