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На базе «Дії» будет создано отдельное приложение о движении «шахедов» и ракет

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Новый сервис станет отдельным продуктом на базе уже существующей «Дії»
Новый сервис станет отдельным продуктом на базе уже существующей «Дії»
На базе «Дії» планируют создать отдельное государственное приложение для информирования населения о воздушных угрозах. В нем будут отображаться данные о воздушных тревогах, движении «шахедов», дронов и ракет.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает РБК-Украина.

Что будет показывать новое приложение

По словам Корецкого, новый сервис станет отдельным продуктом на базе уже существующей «Дії». Он будет содержать информацию о воздушных тревогах, а также движении «шахедов», дронов и ракет.
«Чтобы было единственное информационное поле об актуальных угрозах», — объяснил премьер цель создания сервиса.
Корецкий подчеркнул, что речь идет не только о технической функции предупреждения, но и о самом принципе подачи информации — она ​​будет поступать «от первоисточника, от правительства».
Премьер-министр не уточнил ни о конкретных сроках запуска приложения, ни технических деталей его работы.

Правительство изменило подход к воздушным тревогам

Ранее Finance.ua писал, что воздушные тревоги распределят по уровню опасности.
Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов. При желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при строгом соблюдении требований безопасности. Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
По материалам:
РБК-Україна
Дия
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