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ЕС готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитов

ЕС готов предоставить Украине €1 миллиард в виде кредитов

Европейский Союз готов предоставить Украине 1 млрд евро в виде кредитов в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом вице-президент Европейской комиссии – высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила на встрече с Владимиром Гройсманом.

“Очень важно, чтобы украинская экономика развивалась. Именно поэтому в прошлую пятницу Еврокомиссия приняла решение о введении новой программы макрофинансовой помощи в размере до 1 млрд евро в форме кредитов. Эта помощь будет направлена ​​на то, чтобы поддержать экономическую стабильность Украины и структурные реформы” – сказала Моегрини.

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По ее словам, это решение свидетельствует о том, что дружба ЕС и Украиной не только на словах, но и в реальных делах.

В свою очередь премьер-министр Украины, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что все условия будет определять Еврокомиссия. “Есть определенный набор решений, необходимых для того, чтобы получить эту поддержку. Она может быть направлена ​​в бюджет Украины, но есть определенные условия, которые мы должны выполнить”, – сказал Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
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