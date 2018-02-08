День финансов, 8 февраля: повышение гарантированных выплат для вкладчиков, ожидание спада цен на бензин и природа криптовалют от ВБ

Четверг, 8 февраля, оказался щедрым для будущих вкладчиков в банки и любителей авто.
Самое главное – ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитов. “Естественно, мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тысяч. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен”, – заявили в Фонде. Отметим, что сейчас максимальная сумма составляет 200 тыс. грн, то есть около 7 тыс. долл.
Эксперт рассказал, когда в Украине ожидать спада цен на бензин. По мнению специалиста, это может произойти во второй декаде февраля из-за охлаждения европейских котировок и укрепления курса гривны. Однако, удешевление ожидается несущественным.
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для Украины. Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину. Наши читатели считают, что вместо утилизации б/у машин, немецкие владельцы могут получить деньги за их продажу, однако неясно, каким образом к вопросу относятся автопроизводители.
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили. В январе 2018 года свою первую регистрацию в Украине прошли 188 электромобилей, что на 19% больше, чем в январе 2017 года. Какие именно электрокары выбирают наши сограждане, можно узнать здесь.
Стоит добавить:
Кабмин раскрыл зарплату Гройсмана за год. За 2017 год премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил 350,6 тыс. грн заработной платы. Средняя зарплата главы правительства за месяц с учетом вычтенных налогов составила 22,13 тыс. грн.
Криптовалюты похожи на “пирамиды”. Именно такой показалась природа цифровых денег Всемирному банку. Однако к технологии блокчейн все же ВБ присматривается, в надежде, что это поможет в борьбе с коррупцией в развивающихся странах.
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